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Татар-информ

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«Кто долгое время успешно работает – наши маяки»: как в Татарстане помогают НКО

«Кто долгое время успешно работает – наши маяки»: как в Татарстане помогают НКО

Для некоммерческих организаций в Татарстане разработаны различные меры поддержки. На развитие своих проектов они могут получить гранты и премии.

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