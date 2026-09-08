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«Это значимое событие». Черчесов — о попадании Сафонова в в число номинантов на приз лучшему вратарю года

«Это значимое событие». Черчесов — о попадании Сафонова в в число номинантов на приз лучшему вратарю года

Бывший главный тренер сборной России и бывший вратарь национальной команды Станислав Черчесов заявил, что попадание голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в число номинантов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина является достижением для российского футбола.

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