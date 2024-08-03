Вернувшийся по обмену россиянин Роман Селезнев рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США

Мужчина рассказал об условиях содержания в американской тюрьме. Вернувшийся на родину после освобождения из тюрьмы США в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада россиянин Роман Селезенев рассказал об условиях содержания.
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