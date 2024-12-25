Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" Это пятый космический аппарат данного типа на орбите.
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Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту новый российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" Это пятый космический аппарат данного типа на орбите.