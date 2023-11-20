В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Солнечная электростанция Аль-Дафра / © electrek Аль-Дафра будет обеспечивать электроэнергией почти 200 тысяч домов и позволит ежегодно предотвращать более 2,4 миллиона тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
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