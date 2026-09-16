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Пакет лапши нашли на глубине почти двух километров у берегов Аргентины

Пакет лапши нашли на глубине почти двух километров у берегов Аргентины

На дне аргентинского подводного каньона, куда раньше не заглядывал ни один человек, исследователей ждал неожиданный сосед: яркая упаковка лапши Mi Goreng лежала на скале на глубине почти два километра.

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