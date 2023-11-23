Эрдоган поссорился с Шольцем

Галина Чужая

Холокост евреев.. 6 млн погибло... А то что 25 млн русских погибло - это не холокост?? Нет , для Запада это нормально. Для Запада нормально и то, что нынче творит Израиль - он просто уничтожает палестинцев... Это ли не геноцид?? Зажрался Израиль под крылышком США.