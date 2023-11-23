Дилетант о политике А что, мужики поругались, что ли? Надо было выпить сначала, а уже потом разговаривать.
Эрдоган поссорился с Шольцем
Комментарии
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Галина Чужая
Холокост евреев.. 6 млн погибло... А то что 25 млн русских погибло - это не холокост?? Нет , для Запада это нормально. Для Запада нормально и то, что нынче творит Израиль - он просто уничтожает палестинцев... Это ли не геноцид?? Зажрался Израиль под крылышком США.
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14 час.
Андрей Лютов
Давно тут не видел такой уж желтой статейки...
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14 час.
ольга
Дальтоник, наверное
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13 час.
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