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Царьград

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Хирург Короткий указал на последствия пластики Селены Гомес

Хирург Короткий указал на последствия пластики Селены Гомес

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал о возможных последствиях пластики глаз у Селены Гомес, что привело к асимметрии и изменению мимики.

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