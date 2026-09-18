Хирург Короткий указал на последствия пластики Селены Гомес

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал о возможных последствиях пластики глаз у Селены Гомес, что привело к асимметрии и изменению мимики.
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