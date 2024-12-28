Водные данные: на модернизацию объектов водоснабжения выделят 1,4 млрд рублей

Правительство РФ до конца 2024 года направит 10 регионам дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, распоряжение о перераспределении на эти цели 1,4 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.