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Ая из «Города 312» пытается восстановить голос после инсульта

Ая из «Города 312» пытается восстановить голос после инсульта

Солистка группы «Город 312» Ая, настоящее имя которой Светлана Назаренко, рассказала о положительной динамике восстановления после инсульта.

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