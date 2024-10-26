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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илия Топурия: «Никто не мог засабмитить Махачева. Я буду первым»

«Я всегда стремился достичь того, чего не делал никто. Никто не мог его победить сабмишеном. Я буду первым, кто это сделает», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия на пресс-конференции после победы над Максом Холлоуэем.

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