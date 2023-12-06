Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что столичные школьники, обучающиеся по дополнительным программам углубленного уровня, могут сдать демонстрационный экзамен.