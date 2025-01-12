А ведь Чубайса предупреждали

Да, Илон Маск - абсолютно гениальный маркетолог, он умеет превращать в конфетку все за что берется. Даже откровенное лабораторное г...но. А Рыжий толик из той же кагорты.

Вера Ванидовская

Какая она умница. Расшелкала этих уродов на раз. И доступным для всех языком. Вот уж истина: Кто ясно мыслит, ясно излагает!!!