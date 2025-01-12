artut.pirogov Посмотрите блестящий ответ Чубайсу и Грефу супруги Касперского высококлассному специалисту в области цифровизации Натальи Ивановны Касперской на питерском цифровом форуме в 2018 году.
А ведь Чубайса предупреждали
Комментарии
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валерия
Да, Илон Маск - абсолютно гениальный маркетолог, он умеет превращать в конфетку все за что берется. Даже откровенное лабораторное г...но. А Рыжий толик из той же кагорты.
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5 час.
В С
Толково.
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4 час.
Вера Ванидовская
Какая она умница. Расшелкала этих уродов на раз. И доступным для всех языком. Вот уж истина: Кто ясно мыслит, ясно излагает!!!
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2 час.
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