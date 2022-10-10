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Без электричества остался Житомир, обесточены несколько районов во Львове и Хмельницком

Без электричества остался Житомир, обесточены несколько районов во Львове и Хмельницком

Поступают сообщения о череде происшествий в городах, подконтрольных киевскому режиму. Ранее сообщалось о нанесении ударов по объектам противника в Днепропетровске, Запорожье, Павлограде, Синельниковском районе и Киеве.

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