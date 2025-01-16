В семье актрисы Светланы Немоляевой стряслось большое горе: он шел на поправку, но организм не справился

Новый 2025 год начался с траурных вестей для поклонников искусства — сначала из жизни после затяжной болезни ушла народная артистка России Евгения Добровольская, а вслед за ней, спустя всего сутки после похорон, беда постучалась и в дом ее коллеги — тоже народной артистки России Светланы Немоляевой.