РИА Новости: экспорт российского СПГ в ЕС сократился до 592,2 млн евро в ноябре

Доходы российских экспортеров сжиженного природного газа от продаж европейским странам снизились на 18% в ноябре 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Eurostat.
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