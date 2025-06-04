За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 09-00 в Иванове на улице Постышева 35-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении совершил столкновение с движущимся слева в попутном направлении автомобилем «Хендай ix35» под управлением 60-летней женщины.
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