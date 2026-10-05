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ВСУ атаковали два объекта на ЗАЭС, погиб мужчина

ВСУ атаковали два объекта на ЗАЭС, погиб мужчина

В ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины атаковали лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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