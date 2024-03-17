В Новосибирской области определили новых обладателей автомобиля и квартиры

Новенький автомобиль «Москвич-3» достался жительнице села Отрадненское Куйбышевского района Прасковье Панфиловой, а счастливым новосёлом, которая получит ключи от второй из трёх квартир в областном центре стала Светлана Луговая из Новосибирска.