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Первые роли и нынешний облик: как изменились 6 «дедов» из первого сезона сериала «Солдаты»

Первые роли и нынешний облик: как изменились 6 «дедов» из первого сезона сериала «Солдаты»

Первый сезон легендарного сериала «Солдаты» запомнился зрителям во многом благодаря харизматичным «дедам» — старослужащим, которые задавали тон всей казарменной жизни.

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