Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

Штурмовики ВС РФ прошли боевую подготовку на полигоне в тылу

Штурмовики ВС РФ прошли боевую подготовку на полигоне в тылу

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе перед выполнением боевых задач на передовых позициях на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии