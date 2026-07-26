Штурмовики ВС РФ прошли боевую подготовку на полигоне в тылу

Страна и люди

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе перед выполнением боевых задач на передовых позициях на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.