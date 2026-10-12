Жители Петербурга не могут вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Жители Санкт-Петербурга не могут сформировать заявку для возврата денег за билеты на несостоявшиеся концерты американского рэпера Канье Уэста.
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