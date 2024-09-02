Врач-маммолог рассказала, как искусственный интеллект помогает здоровому долголетию

Алгоритмы анализируют огромные объемы данных о геноме человека Алгоритмы машинного обучения помогают анализировать огромные объемы данных о геноме, образе жизни и медицинской истории пациентов, что позволяет лучше понять факторы, влияющие на продолжительность жизни и здоровье.