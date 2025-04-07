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Путин поздравил Овечкина, побившего рекорд Гретцки

Путин поздравил Овечкина, побившего рекорд Гретцки

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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