Путин поздравил Овечкина, побившего рекорд Гретцки

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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