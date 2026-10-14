Роман-Кош: чем уникальна самая высокая точка Крыма

Наивысшая точка в Крыму Роман-Кош полна интересными деталями, пишет "МК в Крыму". Название переводят с тюркского как «загон посреди леса»: orman — лес, qoş — загон для овец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 331 тысяча крымча...
- Священник объясни...
- Верховный суд пос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым