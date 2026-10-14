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Крымская газета

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Роман-Кош: чем уникальна самая высокая точка Крыма

Роман-Кош: чем уникальна самая высокая точка Крыма

Наивысшая точка в Крыму Роман-Кош полна интересными деталями, пишет "МК в Крыму". Название переводят с тюркского как «загон посреди леса»: orman — лес, qoş — загон для овец.

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