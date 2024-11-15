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Депутат Немкин призвал не использовать новые версии Microsoft

Депутат Немкин призвал не использовать новые версии Microsoft

Депутат Госдумы и член комитета по информационной политике Антон Немкин посоветовал пользователям отказаться от новых версий продуктов Microsoft после того, как компания решила прекратить поддержку старых приложений.

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