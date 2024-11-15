Депутат Немкин призвал не использовать новые версии Microsoft

Депутат Госдумы и член комитета по информационной политике Антон Немкин посоветовал пользователям отказаться от новых версий продуктов Microsoft после того, как компания решила прекратить поддержку старых приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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