В 2027 году пенсии будут получать 43 млн человек, сообщили в Соцфонде России. «В 2027 году пенсии будут получать 43 млн человек.
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