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Андрей Коротков временно возглавит Ленинский район Перми

Андрей Коротков временно возглавит Ленинский район Перми

Официальная дата назначения нового главы района пока не объявлена.В администрации города Перми сообщили, что после ухода Александра Русанова с поста главы Ленинского района, исполняющим обязанности главы района назначен Андрей Коротков.

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