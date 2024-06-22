Андрей Коротков временно возглавит Ленинский район Перми

Официальная дата назначения нового главы района пока не объявлена.В администрации города Перми сообщили, что после ухода Александра Русанова с поста главы Ленинского района, исполняющим обязанности главы района назначен Андрей Коротков.
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