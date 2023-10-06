Объявление лауреата Нобелевской премии мира

6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Премия присуждается физическим лицам и/или организациям, внёсшим, по мнению Норвежского нобелевского комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира, включая прекращение вооруженных конфликтов, сопротивление расовой дискриминации, защиту угнетенных и уязвимых слоев населения.