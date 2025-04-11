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Царьград

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Германия обещает Украине вооружения на миллиарды евро

Германия обещает Украине вооружения на миллиарды евро

Министр обороны Германии Борис Писториус обещает Киеву значительную военную помощь: системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 1A5, радиолокационные системы и управляемые ракеты.

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Комментарии
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Eduard
Всё это пркратитмя когда в Берлин &quot;Орешник&quot; прилетит!
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21 час.
Eduard
Это наглое вмешательство в дела чужих стран со стороны Европы!
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21 час.
Eduard
Давно Европу кровью залить пораа то не успокоятся!
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21 час.
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