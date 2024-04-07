Стул № 33, пожалуйста: в Раде попросили зарезервировать место для Украины в НАТО, но есть нюанс

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, поэтому попросил зарезервировать за страной место в альянсе.
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