Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского и пообещал "разбить лжеартистов"

Актёр из Новосибирска уверен, что смог бы покорить Голливуд, если бы ему выпала такая возможность.Уроженец Новосибирска актёр Никита Кологривый, в последнее время получивший большую популярность, снова ворвался в новостные заголовки.
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