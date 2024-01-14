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  • Валентин Щербаков
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Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского и пообещал "разбить лжеартистов"

Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского и пообещал "разбить лжеартистов"

Актёр из Новосибирска уверен, что смог бы покорить Голливуд, если бы ему выпала такая возможность.Уроженец Новосибирска актёр Никита Кологривый, в последнее время получивший большую популярность, снова ворвался в новостные заголовки.

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