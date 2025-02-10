Злоумышленники стали обманывать россиян, представляясь помощниками судей

Они просят предоставить отправленный код из SMS Граждан России стали поступать звонки мошенников, в которых они представляются сотрудниками суда и упоминают выдуманное дело (например, «по иску такого-то к такому-то»).
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