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Петербургский дневник

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Злоумышленники стали обманывать россиян, представляясь помощниками судей

Злоумышленники стали обманывать россиян, представляясь помощниками судей

Они просят предоставить отправленный код из SMS Граждан России стали поступать звонки мошенников, в которых они представляются сотрудниками суда и упоминают выдуманное дело (например, «по иску такого-то к такому-то»).

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