Глава Black VR Иванов: сложные VR и AR-проекты в среднем могут стоить до 2 млн рублей

Уже сейчас в виртуальной реальности можно петь в караоке, играть на рояле, учить язык, встречаться с друзьями и коллегами, а также смотреть документальное кино, переносящее зрителя на Эверест — и позволяющее ему оглядеться по сторонам прямо на вершине.