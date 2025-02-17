Глава Black VR Иванов: сложные VR и AR-проекты в среднем могут стоить до 2 млн рублей

Уже сейчас в виртуальной реальности можно петь в караоке, играть на рояле, учить язык, встречаться с друзьями и коллегами, а также смотреть документальное кино, переносящее зрителя на Эверест — и позволяющее ему оглядеться по сторонам прямо на вершине.
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