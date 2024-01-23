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Занавес поднят: эксклюзивный пресс-показ «Мастер и Маргарита»

Занавес поднят: эксклюзивный пресс-показ «Мастер и Маргарита»

Состоялся пресс-показ фильма "Мастер и Маргарита".Долгожданная экранизация «Мастер и Маргарита» выходит в широкий прокат 25 января, однако во вторник, 23 января, состоялся пресс-показ в кинотеатре «Октябрь», Москва.

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