Занавес поднят: эксклюзивный пресс-показ «Мастер и Маргарита»

Состоялся пресс-показ фильма "Мастер и Маргарита".Долгожданная экранизация «Мастер и Маргарита» выходит в широкий прокат 25 января, однако во вторник, 23 января, состоялся пресс-показ в кинотеатре «Октябрь», Москва.