В РФ предложили давать отсрочку по налогам пострадавшему от паводка бизнесу

ИЗВЕСТИЯ В России предложили предоставить дополнительные льготы малым и средним предприятиям (МСП), которые пострадали от паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России", которое направили правительству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии