В РФ предложили давать отсрочку по налогам пострадавшему от паводка бизнесу

ИЗВЕСТИЯ В России предложили предоставить дополнительные льготы малым и средним предприятиям (МСП), которые пострадали от паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России", которое направили правительству.