Твиттерские размышления: Добро пожаловать в дивный мир Правил и Законов. Чешские откровенья: Страна в ответ на госпереворот под своей границей вводит войска на часть территорий соседа и говорит, что это делается для обеспечения её безопасности.
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