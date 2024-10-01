Росавиация призвала избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак

Предупреждение для авиакомпаний с рекомендацией воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак из-за ракетного удара Ирана по Израилю и возможности ответной атаки выпустила Росавиация, сообщила пресс-служба ведомства 1 октября в своем Telegram-канале.