Росавиация призвала избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак

Предупреждение для авиакомпаний с рекомендацией воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак из-за ракетного удара Ирана по Израилю и возможности ответной атаки выпустила Росавиация, сообщила пресс-служба ведомства 1 октября в своем Telegram-канале.
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