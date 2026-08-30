В Брянской области два ДТП, один погиб, четверо пострадали

В Брянской области за сутки в двух ДТП погиб один человек и пострадали еще четверо. В Навлинском районе водитель сбил пешехода, шедшего по проезжей части, в Клинцовском районе столкнулись ВАЗ и УАЗ из-за непредоставления преимущества в движении.