В Брянской области два ДТП, один погиб, четверо пострадали

В Брянской области за сутки в двух ДТП погиб один человек и пострадали еще четверо. В Навлинском районе водитель сбил пешехода, шедшего по проезжей части, в Клинцовском районе столкнулись ВАЗ и УАЗ из-за непредоставления преимущества в движении.
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