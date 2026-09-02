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В бундестаге обвинили Берлин в двойных стандартах из-за инцидента с дроном

В бундестаге обвинили Берлин в двойных стандартах из-за инцидента с дроном

Берлин демонстрирует двойные стандарты при расследовании инцидента с беспилотником в Лейпциге. Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

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