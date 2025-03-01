Советник Набиуллиной Тремасов рассказал, когда ждать пика инфляции в РФ

Советник председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что Банк России не намерен менять свою денежно-кредитную политику и по-прежнему нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.
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