Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени – месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.