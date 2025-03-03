НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    После зеленой Гниды проверьте Белый дом , наверняка за унитазный бачок "понюшку" заныкал .Трамп сообщил, че...
  • Наталия ФионинаЗенова
    Зачем так возвышают главу Татарстана Минниханова? Ну просто благодетель какой то, единственный. У нас в Башкортостане...Павлова назвала в...
  • Владимир Петров
    Возможно, Вы правы, но какое это имеет значение, если правила, ставшие предметом нашего обсуждения, едины- как для ст...Посол Абаев заяви...

Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени – месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх