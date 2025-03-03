Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени – месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.
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