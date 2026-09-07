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Участник реконструкции Смоленской войны госпитализирован из-за повреждения макета пищали

В Подмосковье на базе фестиваля «Русское Царство» в Сергиево-Посадском городском округе произошёл инцидент с участником военно-исторической реконструкции, посвящённой Смоленской войне 1632–1634 годов.

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