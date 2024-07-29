Запад в шоке: Николас Мадуро выигрывает выборы и остается президентом Венесуэлы ещё на шесть лет

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах, набирая более 50 процентов голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов, сообщил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо.
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