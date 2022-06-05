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За сутки в Челябинской области 100 человек заболело коронавирусом

За сутки в Челябинской области 100 человек заболело коронавирусом

Специалисты считают, что нужно прививать детей, чтобы избежать роста заражений осенью. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, на Южном Урале за сутки выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 73 человека.

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