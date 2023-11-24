Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Когда парни вернуться с CBO, у них будет масса вопросов": Никита Михалков жестко о происходящих в России событиях

"Когда парни вернуться с CBO, у них будет масса вопросов": Никита Михалков жестко о происходящих в России событиях

Интересная жизнь с Vera Star .Фото: spb.kp.ru Когда слушаешь выступление умного, образованного, талантливого и интеллигентного человека, это всегда привлекает внимание.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
👍😀👍👍верно на все 1000%
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14 час.
Анатолий Страшко
Родственники этих людей на картинке, попытайтесь их защитить. Хотя бы вы.  Ведь теперь, пока когда смотришь на них, плюнуть в каждого хочется. А вот слова в их защиту увидеть интересно будет. Да и пищу для глубоких размышлений дадут.  Только не отплёвываясь, а по существу. Чтобы читать можно было. Отсутствие постов мне скажет о том, что или боятся это сделать, или открещиваются от них, или вообще тоже на них плюют.
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Наборный из букв, я думаю, что Михалков о вопросах, нам неведомых, говорил. О том, с чем они там встретились ,  а не о том,что у нас, на диване перед ТВ, рождаются. Такие вопросы здесь в сетях задают. А там пока заняты другим. Им не до выяснений. Так я думаю.
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13 час.

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