"Когда парни вернуться с CBO, у них будет масса вопросов": Никита Михалков жестко о происходящих в России событиях

Анатолий Страшко

Родственники этих людей на картинке, попытайтесь их защитить. Хотя бы вы. Ведь теперь, пока когда смотришь на них, плюнуть в каждого хочется. А вот слова в их защиту увидеть интересно будет. Да и пищу для глубоких размышлений дадут. Только не отплёвываясь, а по существу. Чтобы читать можно было. Отсутствие постов мне скажет о том, что или боятся это сделать, или открещиваются от них, или вообще тоже на них плюют.