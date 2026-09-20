Анастасия Решетова сообщила о проблемах со здоровьем

Модель Анастасия Решетова поделилась информацией о своем ухудшении состояния здоровья. В своем аккаунте в соцсетях она опубликовала фотографию из медицинского учреждения, где делала капельницу.
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