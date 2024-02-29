Политолог рассказала, почему СВО поддержало большинство россиян

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Обращение президента Федеральному собранию началось со слов о ходе и задачах СВО, несмотря на то, что основные тезисы послания были сосредоточены вокруг развития страны на ближайшие годы.
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