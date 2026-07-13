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В России создали ИИ-предохранители для солнечных и ветровых электростанций

В России создали ИИ-предохранители для солнечных и ветровых электростанций

Zuma\TASS Специалисты Сколтеха, Северо-Восточного федерального университета и Центра практического искусственного интеллекта "Сбера" создали "умный" алгоритм для выявления и предотвращения опасных режимов в энергосетях.

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