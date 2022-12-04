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В Германии призвали поставить Зеленского на место

В Германии призвали поставить Зеленского на место

Президент Украины Владимир Зеленский успокоится только когда обанкротит Европу, заявили читатели Spiegel 4 декабря в комментариях к заявлению Зеленского о том, что введенный G7 и ЕС потолок цен на российскую нефть на уровне $60 слишком высок.

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