Президент Украины Владимир Зеленский успокоится только когда обанкротит Европу, заявили читатели Spiegel 4 декабря в комментариях к заявлению Зеленского о том, что введенный G7 и ЕС потолок цен на российскую нефть на уровне $60 слишком высок.